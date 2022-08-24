Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Карабаха

24 авг. 10:43

Сегодня по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, - сообщила в своем официальном Telegram-канале пресс-служба Кремля.

Стороны продолжили обсуждение ситуации вокруг Карабаха. "Подтверждена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. При этом отмечена роль российского миротворческого контингента в деле обеспечения стабильности в регионе", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Также в беседе были затронуты некоторые актуальные темы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Армении.