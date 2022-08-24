Посол Ирана рассказал о приоритетах страны

24 авг. 10:32

Посол Ирана в РФ Казем Джалали на встрече с иранскими участниками на московской выставке автомобилей и запасных частей "Автомеханика" (MIMS Automobility Moscow) назвал укрепление связей с Россией приоритетом страны.

"Иран и Россия должны заново узнать друг друга. Российские и иностранные участники выставки были удивлены иранскими техническими достижениями", - поведал он, подчеркнув необходимость доработки и расширения транспортного коридора "Север-Юг", передает иранское информационное агентство ИРНА.

"Благодаря присутствию иранских автопроизводителей и производителей автозапчастей в Москве, впервые денежный перевод "рубль-риал" был осуществлен через Мир Бизнес Банк", - сообщил посол, отметив, что за последние недели генеральный директор российского Сбербанка также приехал в Тегеран и встретился с министром торговли и главой Организации развития торговли.

Вскоре между Россией и Ираном будет подписано 25-летнее стратегическое соглашение, - добавил посол.