В Ереване прекратили поисковые работы на месте взрыва в ТЦ "Сурмалу"

24 авг. 10:28

Армении Айк Костанян сообщил о завершении поисковых работ на месте взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу".

"В результате поисковых работ, к сожалению, ни тела гражданина, ни его останков обнаружено не было. Отмечу, что за 43 часа после пожара и взрыва спасатели извлекли из-под завалов 26 граждан - 10 живых и 16 погибших... На заседании штаба было принято решение о прекращении поисковых работ", - проинформировал Костанян.

По его словам, поисковые работы в последние дни проводились на месте взрыва, где, по информации спасателей, находился единственный на данный момент пропавший без вести. Тщательные поисковые работы шли и на близлежащей территории, в некоторых местах даже повторно.