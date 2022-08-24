Дефицит витаминов испытывают 64% россиян

24 авг. 10:25

Большинство россиян испытывают дефицит отдельных витаминов, сообщил директор Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, академик РАН Дмитрий Никитюк в интервью Агентству городских новостей "Москва".

"Среди детского населения только примерно 17% детей полностью обеспечены витаминами. Дефицит отдельных витаминов - у 43% детей, а полигиповитаминоз, то есть одновременный дефицит целого спектра витаминов - у 40%", - рассказал академик.

По его словам, у взрослых россиян дефицит витаминов встречается еще чаще.

"У взрослого населения ситуация такая, что полная обеспеченность витаминами - не более 14%, дефицит отдельных витаминов - у 64%, а полигиповитаминоз - у 22% взрослого населения в нашей стране. С возрастом эти показатели еще больше усугубляются", - завил Никитюк.

Недостаток витаминов может стать причиной проблем со здоровьем, напомнил специалист. "Каждый витамин несет свою функциональную нагрузку. Например, недостаток витамина С может привести к рыхлости и кровоточивости десен, носовым кровотечениям. Дефицит витамина В1 способствует нарушению работы нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем", - объяснил глава ФИЦ.