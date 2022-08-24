Власти Кубани не будут вводить масочный режим

24 авг. 10:05

Несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, вводить масочный режим на Кубани не планируется, - сообщили в Роспотребнадзоре региона.

Отметив, что в большинстве в крае болеют пенсионеры в возрасте от 65 лет, врачи рекомендовали отдельным категориям жителей ревакцинироваться. "В общественных местах им стоит носить медицинские маски", - рассказали в Роспотребнадзоре Кубани, передает "АиФ-Юг".

Напомним, с начала августа коечный фонд для больных коронавирусом на Кубани увеличили более чем в три раза. Из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе выросло число госпитализаций, а ковидные госпитали работают во взрослой и детской специализированных клинических инфекционных больницах Краснодара и инфекционных больницах Сочи, Новороссийска и Армавира.