Президент Казахстана прибыл в Азербайджан с официальным визитом

24 авг. 10:00

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Баку.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев по случаю прибытия высокого гостя развевались государственные флаги двух стран и был выстроен почетный караул. Казахстанского лидера встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, замглавы МИД, специальный представитель президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов и другие официальные лица.

В рамках официального визита состоятся переговоры президентов Казахстана и Азербайджана в узком и в расширенном форматах. Стороны рассмотрят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд казахско-азербайджанских соглашений.

Азербайджан и Казахстан 27 августа отметят 30-летие установления дипломатических отношений.

Касым-Жомарт Токаев наградил Ильхама Алиева орденом "Алтын Қыран" ("Золотой орел") за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных отношений между Казахстаном и Азербайджаном.