В Грузии будет ветрено и жарко

24 авг. 9:50

Согласно прогнозам синоптиков, в Грузии в ближайшие три дня будет сильный ветер и повышение температуры воздуха в отдельных районах до 40 градусов.

"24-26 августа температура воздуха в некоторых регионах повысится до 40 градусов. Днем будет дуть восточный ветер со скоростью 20-25 м/с", - говорится в прогнозе, опубликованном на meteo.gov.ge.

На западе страны ожидается погода без осадков. Температура воздуха ночью 24-26 августа составит +24 градуса, а днем она достигнет +39...+40 градусов. В Западной Грузии также ожидается сильный ветер. Его скорость 24 и 26 августа составит 20-25 м/с, а 25 августа увеличится до 28 м/с.