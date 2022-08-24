24 авг. 9:49

Сегодня утром грузовой состав на Кубани насмерть сбил мужчину, - сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Смертельный наезд на человека произошел в 07:30 на железнодорожной станции "Величковка". Чтобы избежать наезда на человека, машинист применил экстренное торможение, однако мужчина оказался смертельно травмирован. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Тимашевского ЛОП, - передает "АиФ-Юг".

Погибшему около 35-40 лет, его личность в настоящее время устанавливают правоохранители.