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Грузовой состав на Кубани насмерть сбил мужчину

Грузовой состав на Кубани насмерть сбил мужчину

Сегодня утром грузовой состав на Кубани насмерть сбил мужчину, - сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Смертельный наезд на человека произошел в 07:30 на железнодорожной станции "Величковка". Чтобы избежать наезда на человека, машинист применил экстренное торможение, однако мужчина оказался смертельно травмирован. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Тимашевского ЛОП, - передает "АиФ-Юг".

Погибшему около 35-40 лет, его личность в настоящее время устанавливают правоохранители.

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