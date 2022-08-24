Столтенберг: Европа заплатит цену за помощь Украине

24 авг. 9:44

Запад продолжит поддерживать Украину, однако за это придется заплатить, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ZDF.

"Мы наблюдаем беспрецедентную поддержку со стороны европейских союзников по НАТО, Германии, Канады, США и многих других стран мира. <…> Мы солидарны с Украиной и будем поддерживать ее столько, сколько это необходимо. Это сообщение от союзников по НАТО", - заявил он.

Столтенберг признал, что помощь Украине - отнюдь не простая задача. "Я не говорю, что это легко. Это требует тяжелой работы. Я намерен работать с другими лидерами Североатлантического альянса в Европе и Северной Америке, чтобы обеспечить нам дальнейшую поддержку", - добавил генсек НАТО.

По его словам, предстоящая зима будет суровой. "Мы заплатим цену за нашу поддержку Украины вследствие санкций и, конечно же, того факта, что Россия использует энергию в качестве оружия. Но мы должны понимать, что альтернативы <...> нет", - сказал Столтенберг.

Странам Запада, по мнению генсека НАТО, необходимо продолжать выбранный курс, чтобы "увеличить вероятность приемлемого с точки зрения Украины исхода". Он предупредил, что поддержка Украины может длиться годами, однако "это будет иметь последствия не только в военной сфере, но и в промышленности". Задачи НАТО видятся в поддержке Украины, а также в недопущении эскалации конфликта, заключил генсек альянса.