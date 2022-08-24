В Иране стартовали военные учения с массовым применением БПЛА

24 авг. 9:42

Крупные маневры ВС Ирана с массовым применением боевых беспилотников начались в среду в различных частях страны. В учениях задействованы более 150 беспилотников различных видов и модификаций, пишет ISNA.

Сообщается, что в течение двух суток части ВС Ирана, Сухопутных войск, ВВС, ВМС и сил ПВО будут отрабатывать взаимодействие с боевыми беспилотниками на обширной территории от Персидского и Оманского заливов на юге до районов на севере и западе Ирана, отмечает агентство.

"ВС Ирана запланировали многочисленные маневры в своих программах боевой учебы на этот год. Они направлены на совершенствование методик обучения с целью повышения боеготовности и наращивания потенциала сдерживания", - заявил заместитель командующего ВС Ирана контр-адмирала Хабиболлу Сайяри

В ходе учений будет проверено применение беспилотников для разведки, патрулирования и нанесения ударов с воздуха.