Ибрагим Калын: в Турции ждут визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

24 авг. 9:13

Визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ожидаемый на Запорожскую АЭС, поможет снизить напряженность, - заявил сегодня в интервью телекомпании CNN официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"В скором времени может появиться возможность посещения МАГАТЭ Запорожской АЭС на Украине. Мы верим, что визит на некоторое время остановит напряженность. Никто, включая Россию, не хочет ядерной катастрофы. Мы призываем международные делегации обеспечить безопасность атомной электростанции", - приводит его слова турецкий телеканал TRT, передает ТАСС.

Напомним, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил: Россия надеется, что визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС состоится в конце августа или начале сентября.

В последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Сейчас ведутся активные переговоры об отправке миссии агентства на ЗАЭС, - заявил ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.