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ДТП на трассе Самара - Шымкент унесло две жизни

ДТП на трассе Самара - Шымкент унесло две жизни

В ДТП в Кызылординской области погибли два человека, начато досудебное расследование, сообщает Polisia.kz.  

Лобовое столкновение Volkswagen Transporter и Audi произошло накануне, на трассе Самара - Шымкент, близ аула Торебай би. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с другой иномаркой.

"В результате ДТП две пассажирки Audi погибли на месте происшествия, две пассажирки двух автомашин доставлены в больницу", - сообщает департамент полиции Кызылординской области.

Виновнику ДТП может грозить до десяти лет лишения свободы.

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