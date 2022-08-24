ДТП на трассе Самара - Шымкент унесло две жизни

24 авг. 9:07

В ДТП в Кызылординской области погибли два человека, начато досудебное расследование, сообщает Polisia.kz.

Лобовое столкновение Volkswagen Transporter и Audi произошло накануне, на трассе Самара - Шымкент, близ аула Торебай би. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с другой иномаркой.

"В результате ДТП две пассажирки Audi погибли на месте происшествия, две пассажирки двух автомашин доставлены в больницу", - сообщает департамент полиции Кызылординской области.

Виновнику ДТП может грозить до десяти лет лишения свободы.