Опрос: 17% россиян готовы неделю добираться до места отдыха

24 авг. 8:54

Онлайн-сервис Туту.ру выяснил, сколько времени россияне готовы потратить на дорогу до места отдыха.

Чаще всего (27%) туристы выбирают места поближе к дому и готовы выделить на дорогу два-три часа, еще 25% россиян готовы добираться до места отдыха около суток, 22% путешественников согласны потратить на дорогу до 12 часов. Некоторые россияне (17%) ради действительно интересного места готовы выделить на дорогу неделю, а 9% туристов согласны ехать два-три дня до места отдыха.

Участие в опросе приняли 1914 пользователей сервиса.