Воздух в Москве раскалится до плюс 33

24 авг. 8:36

В среду в Москве и Подмосковье ожидается до 33 градусов тепла, без осадков, сообщает Гидрометцентр России.

"Небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит 31-33 градуса тепла, по области - от 28 до 33 градусов. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с", - информируют синоптики.

Продолжает действовать "оранжевый" уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров, также "оранжевый" уровень опасности объявлен в регионе из-за жары.

Атмосферное давление в середине дня составит 757 мм ртутного столба.