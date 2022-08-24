Грузия примет международные учения с участием военных из США

24 авг. 8:22

Многонациональные учения Noble Partner 2022 ("Достойный партнер 2022") пройдут у Грузии, сообщает Минобороны страны.

Учения Noble Partner пройдут в Грузии в шестой раз, в них примут участие более 2,4 тыс военнослужащих. Дата начала учений не названа.

В этом году в учениях впервые будут участвовать военные из Японии и Швеции. Также участие в маневрах примут военные из США, Норвегии, Великобритании, Германии, Турции, Азербайджана, Болгарии, Румынии, Греции, Молдавии, Словакии, Венгрии, Литвы, Босния и Герцеговины, Эстонии, Польши, а также военнослужащие многонациональной бригады Литвы-Польши-Украины.

Учения призваны повысить готовность и взаимосовместимость "между Грузией, США, региональными партнерами и союзниками для обеспечения стабильной и безопасной среды в регионе Черного моря", говорится в сообщении Минобороны Грузии.

Американская военная техника начала прибывать в Грузию из Германии для участия в учениях на прошлой неделе.