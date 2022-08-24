Лазурный берег без российских туристов недосчитался 50 миллионов евро

24 авг. 8:06

На Лазурном берегу Франции подсчитали, что убытки в 2022 году от отсутствия россиян на курортах составят свыше 50 млн евро, об этом сообщила РИА Новости президент регионального комитета по туризму Лазурного берега Франции (CRT Côte d'Azur France) Александра Боркио-Фонтимп.

"В 2019 году российские клиенты были на 9-м месте среди иностранных путешественников на Лазурном берегу Франции. <…> На российских клиентов приходилось 7% выручки Лазурного берега от международного туризма, то есть почти 300 млн евро", - напомнила она.

После двух неудачных сезонов из-за коронавируса случился украинский конфликт. "Нынешний кризис на Украине и, как следствие, потеря российской клиентуры повлияют на туризм на Лазурном берегу: это будет означать потерю доходов в размере более чем 50 млн евро в 2022 году", - рассказала Боркио-Фонтимп.

В целом летний сезон 2022 года в регионе может немного превысить показатели 2019 года.