Казахстан и Бакинский морской порт заключили меморандум о сотрудничестве

24 авг. 7:38

Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (Казахстанские железные дороги) и Бакинский морской порт заключили меморандум о сотрудничестве.

Речь идет о сотрудничестве в области логистики и реализации возможных совместных проектов. Документ подписан в рамках официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан.

Соглашение будет способствовать дальнейшему развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, который способен повысить транзитный потенциал Казахстана и Азербайджана.

Стороны договорились об участии КТЖ в развитии терминальных мощностей в рамках 2-й фазы расширения, а также действующей инфраструктуры порта Алят. Меморандум предусматривает возможность выделения земельного участка и действующих причалов казахстанской стороне для совместного развития порта.