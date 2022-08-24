Канада и Германия создадут водородный альянс к 2025 году

24 авг. 7:20

Канада и Германия подписали декларацию о намерениях создать к 2025 году альянс по экспорту водородного топлива в ФРГ.

Декларация подписана в Канаде в присутствии премьер-министра страны Джастина Трюдо и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Правительства Канады и Федеративной Республики Германия подписали совместную декларацию о намерениях по созданию канадского-немецкого водородного альянса", - говорится в сообщении.

Канада обещает миру чистую энергию. "Мы можем стать надежным поставщиком чистой энергии, в которой нуждается мир", - заявил канадский премьер.

По мнению Шольца, в будущем водородное топливо будет играть ведущую роль в поставках энергоносителей, особенно в области грузоперевозок и транспорта.

"Будущее за водородом: мы создадим общий рынок с Канадой к 2025 году. Я рад заключенному сегодня соглашению. Речь идет об инвестировании и построении цепочек поставок", - написал канцлер в соцсети.

По данным Associated Press сообщило, Канада намерена построить завод с нулевым уровнем выбросов, который будет использовать энергию ветра для производства экспортного водорода и аммиака.