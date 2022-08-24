ВВС США ударили по объектам в Сирии

24 авг. 7:10

ВВС США по указанию президента Джо Байдена нанесли авиаудары по объектам на территории Сирии, которые, как утверждается, принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР), сообщает центральное командование ВС США.

"По указанию президента (Джо) Байдена вооруженные силы США сегодня нанесли точечные удары в провинции Дейр-эз-Зор", - информирует командование.

Согласно сообщению, "целью авиаударов были инфраструктурные объекты, которые используются группировками, связанными с иранским КСИР".

Байден указал нанести удары "для защиты американского персонала от атак со стороны проиранских групп".

"США не стремятся к конфликту, однако продолжат принимать необходимые меры для защиты своих граждан", - добавили в центральном командовании ВС США.