"Великий шелковый путь" открылся в Самарканде (ФОТО)

24 авг. 6:57

Во вторник вечером в Самарканде состоялось торжественное открытие уникального туристического центра "Великий шелковый путь".

Участие в мероприятии принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. "Созданный благодаря интеллектуальному потенциалу и самоотверженному труду нашего народа, этот комплекс стал еще одним ярким достижением на пути построения Нового Узбекистана. Поздравляю всех вас с таким современным, великолепным архитектурным комплексом, возведенным в древнем и вечно молодом Самарканде", - сказал президент.

Интернациональная команда архитекторов и инженеров воплотила в жизнь амбициозный проект. Реализация началась в 2019 году, в строительстве участвовали специалисты из Турции, Великобритании и Италии.

Международный турцентр способен обслуживать 2 млн туристов в год. Многопрофильный центр включает в себя 8 современных отелей, конгресс-холл, комплекс "Вечный город", амфитеатр, старинный базар, 40 ремесленных мастерских. В центре планируется проводить такие международные мероприятия, как саммит Шанхайской организации сотрудничества, встреча лидеров государств-членов Организации тюркских государств, Генассамблея Всемирной туристской организации.

Ожидается, что в ближайшие пять лет число занятых в сфере туризма граждан Узбекистана вырастет до 500 тыс человек, а турпоток увеличится с нынешних 2 млн до 9 млн.