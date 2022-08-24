Аэропорт Стамбула вошел в пятерку самых загруженных аэропортов мира

24 авг. 6:39

Стамбульский аэропорт по итогам августа вошел в топ-5 самых загруженных аэропортов мира, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

"Аэропорт "Стамбул" всегда возглавлял рейтинг самых загруженных европейских гаваней. А сегодня он вошел в пятерку самых загруженных аэропортов мира", - написал глава Минтранса Турции в Twitter.

Первое место рейтинга занимает Международный аэропорт Атланты - 4 750 тыс пассажиров, следом идут Международный аэропорт Дубая - 4 092 тыс пассажиров, Форт-Уэрт в Далласе - 3 928 тыс пассажиров и Международный аэропорт Токио - 3 843 тыс пассажиров. Аэропорт Стамбула замыкает мировую пятерку с пассажиропотоком 3 807 тыс.