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Синоптики не обещают дождей, способных потушить пожары под Рязанью

Синоптики не обещают дождей, способных потушить пожары под Рязанью

На этой неделе кратковременных дождей в Центральном федеральном округе можно ждать только на севере, на пожары в Рязанской области они не повлияют, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, пишет РИА Новости.

"В районе Рязани никаких дождей пока не видно… Во второй половине недели на севере, северо-востоке Центрального федерального округа могут пройти дожди, но небольшие", - сообщила специалист.

По ее словам, дожди будут настолько локальные и кратковременные, что не уменьшат класс пожароопасности. "Тем более их не хватит на то, чтобы потушить пожары", - отметила Макарова.

В Рязанской области активное горение продолжается на площади около 180 га, огнь уже прошел около 9 тыс га.

Дым от пожаров в Рязанской области образовал смог в Москве и Подмосковье.

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