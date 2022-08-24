Синоптики не обещают дождей, способных потушить пожары под Рязанью

24 авг. 6:12

На этой неделе кратковременных дождей в Центральном федеральном округе можно ждать только на севере, на пожары в Рязанской области они не повлияют, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, пишет РИА Новости.

"В районе Рязани никаких дождей пока не видно… Во второй половине недели на севере, северо-востоке Центрального федерального округа могут пройти дожди, но небольшие", - сообщила специалист.

По ее словам, дожди будут настолько локальные и кратковременные, что не уменьшат класс пожароопасности. "Тем более их не хватит на то, чтобы потушить пожары", - отметила Макарова.

В Рязанской области активное горение продолжается на площади около 180 га, огнь уже прошел около 9 тыс га.

Дым от пожаров в Рязанской области образовал смог в Москве и Подмосковье.