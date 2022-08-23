Президенты Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества

23 авг. 23:55

Во вторник, 23 августа, состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Узбекистана Ильхама Алиева и Шавката Мирзиеева. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.

В ходе беседы стороны обсудили дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества и укрепление отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном.

Собеседники отметили заметный прогресс в реализации договоренностей, которые были достигнуты по итогам встреч глав государств в июне 2022 года. Были также отмечены плодотворные итоги очередного заседания совместной Межправительственной комиссии и первой встречи министров иностранных дел, торговли и транспорта Узбекистана, Азербайджана и Турции в начале августа.

Ильхам Алиев и Шавкат Мирзииев поговорили и о совместных проектах в области сельского хозяйства, текстильной промышленности, машиностроения и химической промышленности. Кроме того, обсуждалась работа по скорейшему запуску узбекско-азербайджанского инвестиционного фонда и расширение культурно-гуманитарного обмена.

Помимо этого, президенты обменялись мнениями по региональной повестке и рассмотрели повестку предстоящих многосторонних встреч, в том числе предстоящих саммитов ШОС и Организации тюркских государств в Самарканде.