Израильский самолет совершил первый полет через Саудовскую Аравию за пределы Персидского залива

23 авг. 23:44

Самолет израильской авиакомпании Arkia проследовал через воздушное пространство Саудовской Аравии за пределы Персидского залива. Об этом сообщает газета Times of Israel.

Это первый случай, когда самолет израильской авиакомпании использовал небо над Саудовской Аравии, выполняя рейс за пределы Персидского залива в третью страну.

По данным издания, лайнер A321neo LR вылетел из Тель-Авив и приземлился на остров Маэ (Сейшелы). Воздушное судно пролетело через Иорданию, проследовало вдоль красноморского побережья Саудовской Аравии, после чего направилось в сторону Эритреи и затем в направлении Сейшельских островов.