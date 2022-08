Куда вкладывают деньги страны Персидского залива

Ближний Восток больше не сырьевой, а активно развивающийся регион, играющий активную роль в мировой экономике. Страны Персидского залива не ищут рынки сбыта своих энергоресурсов - весь мир обращается к ним за помощью, они не ждут одобрения ”великих держав”, чтобы принимать важные решения в отношении собственного благополучия и установления регионального мира, не стремятся заручиться поддержкой ”могущественного” Запада. Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовская Аравия готовы тратить свои деньги, но только на те проекты, которые выгодны для них самих.

Объединенные Арабские Эмираты

За последние 30 лет Объединенные Арабские Эмираты подписали двусторонние инвестиционные соглашения со 107 государствами мира. ОАЭ вкладывают деньги на всех континентах - от Австралии до Африки, не обходя вниманием и собственный регион: инвесторы из ОАЭ одними из первых выразили готовность финансировать развитие проектов в Сирии. На днях дубайский конгломерат DAMAC Group объявил о том, что изучает инвестиционные возможности в Германии, в частности в технологическом секторе. Компания готова вложить в страну более миллиарда долларов.

Инвестиции ОАЭ в Египет выросли до $1,9 млрд в первые шесть месяцев 2022 года. Более $10 млрд выделено на финансирование египетских портов. $10 млрд ОАЭ планируют вложить в израильские компании и старт-апы. В 2021 году объем финансовых вливаний ОАЭ в казахстанские проекты составил $3,5 млрд, а в 2019 году компания Dubai Ports World выкупила 49% акций специальной экономической зоны ”Морпорт Актау” и 51% акций СЭЗ ”Хоргос-Восточные ворота”. В прошлом году Великобритания заручилась финансовой поддержкой от ОАЭ в объеме $14 млрд на ближайшие пять лет, а в этом году Пакистан рассчитывает на миллиард долларов от арабской страны.

Катар

Некогда находившийся под британским протекторатом Катар сегодня стал одним из крупнейших инвесторов Соединенного Королевства. С 2017 года инвестиции эмирата в Великобританию составили $5 млрд, а в мае 2022 года Шейх Тамим Хамад Аль Тани заключил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном инвестиционное соглашение на сумму более $12 млрд для финансирования технологического сектора, здравоохранения, а также инфраструктурных проектов. Самый известный универмаг Лондона ”Хэрродс”, как и небоскреб ”Осколок”, принадлежат Катару.

Франция - второй по величине получатель катарских инвестиций после Великобритании. В стране представлены 42 катарские компании, объем инвестиций в недвижимость и финансовый сектор страны составляет $7,5 млрд, в транспорт и туризм - $2,4 млрд. Помимо Великобритании в последние годы Катар всё чаще инвестирует в США. Суверенный фонд благосостояния Катара планирует вложить как минимум $10 млрд в американские порты, преимущественно на восточном побережье страны, а Qatar Petroleum (государственная нефтяная компания) - $ 20 млрд в нефтегазовый сектор страны. Среди других стран, в которые инвестирует Катар - Италия, Греция и Германия.

Саудовская Аравия

В 2020 году, в разгар пандемии Covid-19, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрел акции таких компаний как Boeing, Disney, Facebook (запрещена в РФ), BP, Банка Америки, City Group, Marriott International и Berkshire Hathaway. В том же году Саудовская Аравия за $430 млн приобрела 8,2% акций компании Carnival - крупнейшего в мире оператора круизных лайнеров. В феврале-марте 2022 года саудовская Kingdom Holding вложила более $500 млн в три крупнейшие российские энергетические компании - ”Газпром”, ”Роснефть” и ”Лукойл”. В июне этого года Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел долю в британском пенсионном фонде, а в августе - инвестировал более $7 млрд в покупку акций таких американских компаний как Amazon.com, Alphabet Inc, BlackRock Inc и JPMorgan Chase & Co.

Особый интерес Саудовская Аравия проявляет к финансированию проектов зеленой энергетики: в августе компания Acwa Power подписала соглашения на сумму $12 млрд на развитие трех энергетических проектов в Узбекистане. Инвестиции считаются важнейшей составляющей экономического роста и политического влияния, и страны Персидского залива прекрасно освоили этот инструмент. Диверсифицируя собственные экономики за счет финансовых вложений в зарубежные страны и проекты, ближневосточные государства последовательно укрепляют свое положение на глобальной арене и меняют имидж своего региона.