Китай закрепляется на Ближнем Востоке

Китай продолжает укреплять отношения со странами Ближнего Востока, а из-за ослабления влияния США в регионе с 2011 года там возросло и экономическое присутствие Пекина. В отличие от Вашингтона, власти Китая отдают приоритет экономическим связям. Лидеры ближневосточных стран, особенно Саудовская Аравия, приветствовали политику невмешательства Китая, но многие западные страны опасаются укрепления роли Китая.

Как сообщает CGTN, в последние годы политологи стали уделять пристальное внимание отношениям между Пекином и Эр-Риядом - важнейшим союзником Вашингтона среди стран Персидского залива. Китай и Саудовская Аравия не вмешиваются во внутренние дела друг друга. Хотя Саудовская Аравия и стала последней мусульманской страной Ближнего Востока, установившей дипломатические отношения с Китаем (1990 году), со временем государства значительно сблизились.

Саудовская Аравия не предъявляет претензий КНР, в отличие от США и их союзников, которые бросают вызов Пекину в связи с его территориальными претензиями в вопросе Тайваня и в Южно-Китайском море, среди прочих деликатных для Китая вопросов. На встрече между председателем КНР Си Цзиньпином и наследным принцем Мухаммедом бин Салманом в 2019 году саудовский принц подтвердил право Китая проводить политику борьбы с терроризмом и экстремизмом. Многие другие высокопоставленные саудовские чиновники по-прежнему привержены политике одного Китая.

Установив более тесные отношения со странами Ближнего Востока после того, как в 1993 году Китай стал импортировать нефть, уже к 2017 году КНР стала крупнейшим в мире импортером сырой нефти. Большую часть своей нефти Пекин закупает в Саудовской Аравии, что делает ее одной из самых важных для Китая стран региона. В 2021 году доля Саудовской Аравии в импорте нефти в Китай выросла до 17%, что сделало ее крупнейшим поставщиком нефти в Пекин. Хотя общий объем торговли между Пекином и Эр-Риядом в 2020 году достиг $65,2 млрд, торговля между двумя странами сбалансирована. Помимо экономического партнерства, страны сотрудничают и в вопросах безопасности.

В 2019 году Саудовская Аравия и Китай заключили 35 соглашений на сумму $28 млрд на совместном инвестиционном форуме во время визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в Пекин. В августе этого года саудовская нефтяная компания Saudi Aramco подписала меморандум о взаимопонимании с китайской Sinopec. По сообщению Wall Street Journal, Саудовская Аравия и Китай ведут переговоры об установлении цены на продажу нефти в юанях. Кроме того, в Пекине хотят диверсифицировать источники экспорта энергоресурсов.

Многие страны Ближнего Востока приняли участие в китайской инициативе "Один пояс - один путь". Это было вызвано значительными инвестициями. Доля Саудовской Аравии в инвестициях, связанных с инициативой "Один пояс - один путь", значительно увеличилась за эти годы. Отчет шанхайского Центра "зеленого" финансирования и развития показал, что в первом полугодии 2022 года Саудовская Аравия стала крупнейшим получателем китайских инвестиций по линии инициативы "Один пояс - один путь" на сумму около $5,5 млрд.

Посредством инициативы "Один пояс - один путь" масштабы экономической интеграции Пекина и Эр-Рияда возрастут. И по мере того, как связи между Вашингтоном и Эр-Риядом будут ослабевать, возможности Пекина на Ближнем Востоке будут расти. Однако Вашингтон сделает все возможное, чтобы сохранить статус-кво в регионе Персидского залива и господство доллара на мировом нефтяном рынке. Пекин может извлечь много пользы из укрепления отношений с Эр-Риядом. Но несмотря на то, что отношения между Китаем и Саудовской Аравией кажутся вполне крепкими, пока не ожидается, что связи между США и Саудовской Аравией сильно ослабнут. Саудовская Аравия все еще полагается на США в вопросах безопасности и сдерживания влияния Ирана в регионе.

Соперничество Ирана, Саудовской Аравии и Израиля способствовало возникновению нестабильности в регионе, причем в ближайшее время это соперничество не прекратится. Но стратегия Пекина "быть всем другом и никому не врагом" гарантирует, что Пекин не будет вмешиваться во внутренние дела стран Ближнего Востока. Но проблема побуждает Эр-Рияд поддерживать связи с Вашингтоном. Тем не мене отношения между Китаем и Саудовской Аравией продолжают развиваться, и важно помнить, что "путь в тысячу верст начинается с первого шага".