Дагестан выиграл гранты на развитие кемпингов и пляжей

23 авг. 23:05

Дагестан выиграл гранты Ростуризма по трем направлениям: пляжи, кемпинги, туристические маршруты.

Как сообщает Минтуризма республики в своем телеграм-канале, всего регион получил свыше 315 млн рублей, из них 132,1 млн на создание и развитие пляжных зон и национальных туристических маршрутов, 81,7 млн рублей на создание кемпингов и автокемпингов, 103,8 млн на турмаршруты, будет закуплено туристического оборудования, созданы электронные путеводители, инфоцентры и пункты проката будут оборудованы всем необходимым, а туристская среда станет комфортной для людей с ограниченными возможностями.

Всего Ростуризм отобрал 48 регионов страны, которые получат гранты на реализацию проектов в сфере туризма в 2023 году.