В Грозном после реконструкции открылась одна из главных улиц

23 авг. 22:16

Улица Лорсанова в Грозном была открыта сегодня после реконструкции. Мероприятие было приурочено к 71 годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Улучшение и расширение дорог ради комфорта населения республики - это наша обязанность. Мы будем делать их современнее и удобнее", - заверил глава республики Рамзан Кадыров.

"До недавнего времени движение по улице Лорсанова, протяженностью более 1,8 тыс. м, было постоянно загружено. Комплексный подход позволил не только улучшить пропускную способность дороги, но и повысил безопасность важной транспортной магистрали", - добавил глава города Хас-Магомед Кадыров.