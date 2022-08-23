Уровень коллективного иммунитета к ковиду упал в Чечне до 10%

23 авг. 22:05

Среди жителей Чечни уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился с 70% до 10%, сообщил министр здравоохранения региона Сулейман Лорсанов.

В связи с этим в регионе активизируют процесс ревакцинации населения от COVID-19. «За последние сутки у нас выявлено 37 случаев, всего на лечении находится 123 пациента. Развернуто 55 коек, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в резерве находится 2 080 коек, полностью обеспеченных медицинскими кадрами. "Ревакцинации подлежит 610 141 человек, из них прошли всего лишь 248 427 человек", - сказал он на заседании оперативного штаба.

В свою очередь глава региона Рамзан Кадыров призвал жителей республики проявить гражданскую сознательность и принять активное участие в ревакцинации.