СМИ: США объявят о выделении Украине $3 млрд военной помощи

23 авг. 21:42

США предоставят Украине дополнительную военную помощь на сумму $3 млрд. Об этом сообщило сегодня Associated Press (АP) со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что о выделении данной суммы будет объявлено в пятницу, 24 августа, в День независимости Украины

По информации источников, средства направят на финансирование контрактов на производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оружия и другого оборудования, которое, "вероятно, не будет использовано в бою в ближайшие год или два".

В то же время власти США рассчитывают нарастить усилия по подготовке украинских военных за пределами страны, пишет AP.