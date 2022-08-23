Израильский клуб отменил сделку с российским из-за невозможности перевода денег

23 авг. 20:59

Израильский футбольный клуб "Маккаби" из Нетаньи отменил сделку с московским "Динамо" по аренде полузащитника Эдена Карцева. Об этом сообщили 23 августа в пресс-служба израильского клуба.

"Динамо" и "Маккаби" 12 августа подписали соглашение, условием которого было перечисление средств и их поступление в израильский банк до 23 августа.

"16 августа было получено подтверждение от банка группы "Динамо" об уходе средств в сторону Израиля. Сегодня в "Динамо" нам объявили, что они не могут способствовать переводу средств в рамках европейской банковской системы, следовательно не могут завершить перевод средств по независящим от них обстоятельствам", - сказано в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в столичный клуб не смог точно сказать, сколько времени уйдет на решение вопроса. "В "Динамо" заявили, что они не могут давать обещаний о том, сколько времени потребуется для решения проблемы. В ответ "Маккаби" объявил об отмене сделки из-за сегодняшнего крайнего срока и потребовал немедленно вернуть игрока в Израиль", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Эден Карцев перейдет в "Динамо" на правах аренды до конца текущего сезона. Московский клуб имел также эксклюзивную опцию выкупа игрока.