Турецкий беспилотник Akıncı полетел с тяжелыми боеприпасами

Новейший турецкий беспилотный боевой летательный аппарат (БЛА) Akıncı совершил испытательный полет со всеми боевыми модулями, сообщила компания-производитель Baykar. Разработчики беспилотника поделились видео в соцсетях, на котором видно, как Akıncı B, загруженный девятью боевыми модулями, выполняет полет.

Как сообщает турецкая "Сабах", на боевом беспилотнике, способном совершать полеты с несколькими боеприпасами, установлены боеприпасы турецкой разработки Teber-82 и мини-боеприпас МАМ-Т, а также мини-боеприпасы МАМ-L и МАМ-С на пусковой установке залпового огня и HGK-82 на среднем боевом модуле. Беспилотник уже прошел испытания с комплектом наведения Teber-82, разработанным оборонным гигантом Roketsan.

MAM - система лазерного наведения, производимая также компанией Roketsan для боевых БПЛ, легких штурмовиков и истребителей.

МАМ-С - фугасный вариант, а МАМ-L - термобарический. Самое крупное из орудий - МАМ-Т - вариант дальнего радиуса действия.

HGK-82 - комплект для точного наведения, разработанный Научно-техническим исследовательским советом Турецкого НИИ оборонной промышленности.

В ходе последнего испытательного полета БПЛА на нем находилось три Teber-82, один HGK-82, два MAM-L, MAM-C и MAM-T общей массой 1230 кг.

Работы по интеграции нового оружия в отношении Akıncı продолжаются.