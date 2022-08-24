Велогонщики России и Беларуси посоревнуются на трассах Кавказа

24 авг. 5:25

В начале осени в регионах СКФО пройдет велогонка "Дружба народов Северного Кавказа", - сообщили в пресс-службе Минспорта Северной Осетии.

"С 6 по 16 сентября на территории четырех регионов Северо-Кавказского федерального округа состоится тридцатая многодневная велогонка "Дружба народов Северного Кавказа", она пройдет в статусе международных соревнований. Планируется, что в соревнованиях примут участие сильнейшие гонщики России, а также Беларуси", - говорится в сообщении, передает ТАСС. Стартует гонка в Кабардино-Балкарии 6 сентября, а финиширует на территории Адыгеи в Майкопе 16 сентября. Общая протяженность этапов составит 910 км.