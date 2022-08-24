На Ставрополье найдут применение текстильным отходам

24 авг. 0:05

Ставропольские эковолонтеры в будущем 2023 году при поддержке гранта молодежного форума "Машук" начнут создание системы обращения с текстильными отходами, сообщила автор проекта Елизавета Мигунова.

"Проект направлен на создание системы обращения с текстильными отходами, с одеждой, в городе Ставрополе. Мы установим несколько контейнеров для сбора текстиля в общественных местах города, проведем ряд мероприятий, которые будут направлены на раздачу и обмен вещами", - рассказала Мигунова, передает ТАСС.

Нынешним летом волонтеры городского проекта "Экоточка" провели пробную акцию по сбору и обмену одежды, и поняли, что есть отклик, есть потребность у горожан, поэтому и родился проект "Твоя одежда". Он начнет работать большем масштабе, поскольку людям необходима более удобная система сдачи одежды.

По проекту в общественных местах города Ставрополя установят пять стационарных антивандальных контейнеров для сбора текстиля. Работу начнут в январе 2023 года. Собранный текстиль планируется направлять на переработку в Краснодар, где из него будут делать обтирочную ветошь. В перспективе инициатива может распространиться и на другие города края.