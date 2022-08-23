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Тренер из Ирака раскритиковал турецких коллег, выбравших Дзюбу

Тренер из Ирака раскритиковал турецких коллег, выбравших Дзюбу

Бывший наставник сборной Ирака Желько Петрович выразил мнение, что российскому нападающему турецкого клуба "Адана Демирспор" Артему Дзюбе уже не стать звездой. Его удел – оставаться просто хорошим игроком.

"Дзюбе уже 34, а он так и не стал звездой уровня действительно больших российских футболистов — Карпина или Мостового. Он просто хороший игрок. Звезды получают мяч, обходят двоих‑троих соперников и забивают. У него уже нет времени, чтобы успеть стать звездой", - сказал специалист в беседе с "РБ Спорт".

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