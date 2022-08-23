Тренер из Ирака раскритиковал турецких коллег, выбравших Дзюбу

23 авг. 21:25

Бывший наставник сборной Ирака Желько Петрович выразил мнение, что российскому нападающему турецкого клуба "Адана Демирспор" Артему Дзюбе уже не стать звездой. Его удел – оставаться просто хорошим игроком.

"Дзюбе уже 34, а он так и не стал звездой уровня действительно больших российских футболистов — Карпина или Мостового. Он просто хороший игрок. Звезды получают мяч, обходят двоих‑троих соперников и забивают. У него уже нет времени, чтобы успеть стать звездой", - сказал специалист в беседе с "РБ Спорт".