Меркель получила премию за усилия по приему беженцев

23 авг. 21:05

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель получила премию мира имени Феликса Уфуэ-Буаньи за ее усилия по приему беженцев, говорится в распространенном во вторник заявлении ЮНЕСКО.

"Жюри Премии мира имени Феликса Уфуэ-Буаньи ЮНЕСКО присудило награду 2022 года бывшему федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель в знак признания ее усилий по приему беженцев", - указано в сообщении.

В свою очередь конголезский гинеколог, офицер ордена Почетного легиона, лауреат Нобелевской премии мира Дени Мукенгере Муквеге подчеркнул, что "все члены жюри были тронуты ее мужественным решением в 2015 году принять более 1,2 млн беженцев, в основном из Сирии, Ирака, Афганистана и Эритреи". "Это наследие, которое она оставляет", - приводит слова Муквеге ТАСС.