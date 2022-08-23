СМИ: ОПЕК+ может сократить нефтедобычу

23 авг. 20:46

ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи нефти. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По его данным, альянс пойдет на этот шаг, если Иран возобновит производство и экспорт этого энергоресурса при условии восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и отмены антииранских санкций.

"Сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ не является неизбежным и может совпасть с возвращением Ирана на нефтяные рынки, если ему удастся заключить ядерную сделку с Западом", - пишет Reuters.

Источник издания отмечает, что участники ОПЕК+ обеспокоены возможным восстановлением СВПД, в результате чего на рынке появятся дополнительные объемы нефти из Ирана. В связи с этим альянс готов сократить нефтедобычу, чтобы уменьшить последствия для рынка.

Ранее сообщалось, что дипломаты Европейского союза создали проект финального текста документа по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В нем европейцы предложили Ирану уступки в вопросе расследования, касающегося обнаруженного МАГАТЭ ядерного материала, происхождение которого Тегеран не объяснил.