В школах Дагестана возьмутся за патриотизм

23 авг. 20:38

С 1 сентября в дагестанских школах появятся советники директора по воспитательной работе, сообщил глава правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"В 2022 году Республика Дагестан вошла в перечень пилотных регионов, в которых с целью оказания помощи школам в реализации программы патриотического воспитания с 1 сентября вводятся должности советника по воспитательной работе", - цитирует его "АиФ-Дагестан".

Абдулмуслимов подчеркнул, что именно сегодня необходимо уделять особое внимание патриотическому воспитанию школьников, формированию у них активной гражданской позиции и готовности к служению Родине.

