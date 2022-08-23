Чавушоглу:  ряд стран НАТО хотят продолжения конфликта на Украине

23 авг. 20:15

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что в НАТО есть страны, которые хотели бы продолжения конфликта на Украине.

"На Западе есть страны, которые хотят продолжения войны, среди них страны - члены НАТО. Я имею в виду не только США, но и страны – члены НАТО. Были и те, кто хотел саботировать зерновое соглашение”, – сказал он в интервью Haber Global.

Далее министр указал на то, что в число желающих продолжения конфликта на Украине не входят США, так как они "внесли вклад (в заключение продовольственной сделки – ред.), включая снятие ограничений на экспорт российских удобрений, разблокировку портов, (снятие ограничений – ред.) на банковские операции".

В заключение министр отметил, что турецкая сторона не теряет надежду на стабилизацию ситуации и продолжает прикладывать усилия по сближению Москвы и Киева.

