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На Ставрополье рекультивируют все свалки

На Ставрополье рекультивируют все свалки

Сегодня состоялась очередная прямая линия губернатора Владимира Владимирова в соцсетях, в ходе которой к главе края обратились жители поселков Золка и Комсомолец Кировского округа.

Они пожаловались на мусорные свалки, которые существуют еще с советских времен. Несмотря на то., что доступ к к ним запрещен, но на свалках происходят регулярные возгорания.

Владимиров поручил проверить факты возгорания службы ПАСС и МЧС, а также заверил, что в рамках программы по утилизации мусора темпы рекультивации свалок будут увеличиваться.

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