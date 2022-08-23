О чем могут договориться Алиев и Пашинян, если встретятся в августе в Москве

По неподтвержденной информации, опубликованной в армянских СМИ, очередная трехсторонняя встреча Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна может пройти 31 августа в Москве. Последняя встреча в таком формате проходила в ноябре прошлого года в Сочи, после чего лидеры Армении и Азербайджана встречались на полях европейских саммитов в апреле и мае этого года. Поводов для проведения встречи на высоком уровне предостаточно.

Если лидеры Азербайджана и Армении приедут в российскую столицу, вероятно, здесь пройдут также двухсторонние переговоры Путина с каждым из них. Так, Москве важно определить потенциал и желание Азербайджана в плане интеграции в евразийские структуры. Что же касается Армении, то Путин может задать несколько неприятных вопросов ее премьеру о том, почему руководство республики попустительски отнеслось к всплеску антироссийских настроений на улицах Еревана; а также о распространении ложных обвинений в адрес российских силовых структур об их причастности к трагическим событиям в торговом центре "Сурмалу" в Ереване.

Лейтмотивом же трехсторонней встречи, если она состоится, могут стать вопросы региональной транспортной деблокады, тем более что в этом направлении есть подвижки. Прежде всего, это касается Лачинского района, где вопрос с объездной дорогой практически решен, остается лишь несколько технических моментов. Но в Баку обеспокоены тем фактом, что армянские незаконные вооруженные формирования продолжают минировать объекты гражданской инфраструктуры, уничтожая строения, жилой фонд.

Одна из наиболее ожидаемых целей встречи – определение сроков открытия сухопутного маршрута по территории Армении, который свяжет Азербайджан с его автономией - Нахчываном. Разблокировка этого маршрута принципиальна не только тем, что отсылает к тексту трехстороннего ноябрьского Заявления 2020 года. Строительство современного объездного маршрута в Лачинском районе в рекордно короткие сроки ударными темпами продемонстрировало реальные шаги Баку к миру, чего незаметно со стороны Еревана. Поэтому высока вероятность того, что Ильхам Алиев может поставить вопрос деблокады Нахчывана ребром. С этим вопросом, кстати, в Армении была связана истерия вокруг пропускных пунктов на автомобильной дороге Мегри - Агарак, когда в армянской прессе звучали антироссийские заявления. Все это подталкивает Ереван и лично премьера Пашиняна более четко определять свою позицию.

На днях он уже подписал постановление о создании трех пунктов пропуска на азербайджано-армянской границе, причем в опубликованном на сайте правительства документе указаны настоящие - азербайджанские - топонимы населенных пунктов и районов в Карабахе: "Сотк" ("Кельбаджар"), Гегаркуникская область (Кельбаджарский район); "Ерасх" ("Садарак"), Араратская область (Садаракский район); "Караундж" ("Эйвазлы"), Сюникская область (Губадлинский район).

Вне зависимости от сроков проведения трехсторонней встречи, ее результаты определят интенсивность процесса делимитации границы. Если стороны утвердят порядок открытия пропускных пунктов, либо станет известна дата открытия транспортного коридора по территории Армении, можно будет предположить, пройдет ли делимитация границы поэтапно или единовременно. Пока нельзя говорить о конкретных итогах работы соответствующих межправительственных комиссий, но при достижении консенсуса сценарий делимитации может соответствовать тому, что наблюдается, например, в Узбекистане и Киргизии, когда большая часть границ определена, а проблемными остаются всего 2-5%.