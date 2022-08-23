Чавушоглу: операции турецкой армии важны для самой Сирии

23 авг. 19:42

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что операции турецкой армии важны для самой Сирии.

Говоря о возможности проведения ВС Турции пятой антитеррористической операции в Сирии, глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что Анкара уважает территориальную целостность и суверенитет всех стран региона, в том числе Сирии.

"Территория Сирии должна быть очищена от террористов. Турция придает особую значимость безопасности своих границ", - сказал он в эфире телеканала Haber Global.

Чавушоглу при этом акцентировал внимание на том, что борьба с терроризмом - право, признанное за Турцией международным правом. "Режим Башара Асада не обладает достаточными силами для проведения подобных антитеррористических операций", - цитирует турецкого министра агентство Anadolu.