СМИ: Германия намерена передать Украине вооружение на полмиллиарда евро

23 авг. 18:58

Германия собирается передать Украине вооружение более чем на полмиллиарда евро. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Как отмечается, часть вооружения может быть передана до конца года. "Канцлер Олаф Шольц заявил сегодня, что ФРГ намерена поставить Украине дополнительное вооружение на сумму более 500 млн евро... Оружие будет поставлено в 2023 году, некоторое, возможно, раньше", - сказано в публикации.

Источники обращают внимание на то, что Берлин намерен передать Киеву 3 дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы защиты от беспилотных летательных объектов (БПЛА).