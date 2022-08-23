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Связанные с Китаем семь компаний попали под санкции США

Связанные с Китаем семь компаний попали под санкции США

США ввели санкции в отношении компаний, связанных с Китаем. Об этом сообщили в министерстве торговли США.

"Минторг вносит изменения в правила экспортного контроля, добавляя семь организаций в санкционный список", - говорится в заявлении ведомства.

По данным агентства Reuters, новые ограничительные меры коснулись нескольких научно-исследовательских институтов и других научных организаций.

В американском правительстве считают, что данные компании действуют вразрез с национальной безопасностью или интересами внешней политики США.

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