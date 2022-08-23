Связанные с Китаем семь компаний попали под санкции США

23 авг. 18:52

США ввели санкции в отношении компаний, связанных с Китаем. Об этом сообщили в министерстве торговли США.

"Минторг вносит изменения в правила экспортного контроля, добавляя семь организаций в санкционный список", - говорится в заявлении ведомства.

По данным агентства Reuters, новые ограничительные меры коснулись нескольких научно-исследовательских институтов и других научных организаций.

В американском правительстве считают, что данные компании действуют вразрез с национальной безопасностью или интересами внешней политики США.