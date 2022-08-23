МИД: Россия полностью привержена продуктовой сделке

23 авг. 19:25

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил о том, что российская сторона полностью привержена продуктовой сделке. По ее словам, странам Запада не удастся опорочить Москву в глазах дружественных ей стран.

Далее Захарова отметила, что согласно данным МИД РФ, Запад планирует вбросить информацию о том, что РФ якобы готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов, перевозящих зерно с Украины.

"В этой связи заявляем, что наша страна полностью привержена заключенной в Стамбуле четырехсторонней договоренности (подписана Россией, Турцией и Украиной при посредничестве ООН) о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины... США и их союзникам не удастся опорочить Россию в глазах наших партнеров из числа дружественных стран в рамках данного авторитетного объединения", - указано в комментарии Захаровой, который размещен ан сайте внешнеполитического ведомства.