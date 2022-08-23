Участники экофестиваля в Кабардино-Балкарии убрались на Эльбрусе 

23 авг. 19:15

Более 350 волонтеров стали участниками ежегодной уборки склонов Эльбруса, организованной в Кабардино-Балкарии на высоте 3500 метров над уровнем моря, информирует пресс-служба Минкурортов КБР.

Сообщается, что часть участников масштабного высокогорного субботника, прошедшего в рамках экофестиваля "Чистая гора", убирала склон Эльбруса, а часть прошла по маршруту экотропы Азау-Чегет и очистила от мусора лесную зону Приэльбрусья.

Также в рамках экофестиваля прошли познавательные мастер-классы, экологические игры и эко-викторины.