"Город Мертвых" в Северной Осетии набирает туристическую популярность

23 авг. 18:47

По итогам летнего сезона 2021 года Северная Осетия вошла в топ-5 регионов по популярности у российских туристов. За последние два года туристический поток в республику вырос на 7-12%, а с начала 2022 года - на 30%.

Представляем вашему вниманию фотографии одной из самых посещаемых достопримечательностей республики - некрополя "Город мертвых", известного также как Даргавсский склеповый могильник. Этот комплекс наземных и полуподземных склеповых сооружений XIV – XVIII веков расположен у селения Даргавс в Пригородном районе и является самым крупным на Северном Кавказе.

В Даргавсе насчитывается 95 склепов, в которых похоронены около 10 тыс человек. Погребальные сооружения созданы из камней, соединенных с помощью раствора, который сделан из молока, яиц и извести.