Махачкалу спасли от контрафактного алкоголя

23 авг. 19:10

Сотрудники полиции в Дагестане обнаружили и изъяли более 3 тыс бутылок контрафактного алкоголя стоимостью более миллиона рублей, информирует пресс-служба МВД Дагестана.

Уточняется, что в настоящее время правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела. "В ходе оперативных мероприятий в поселке Ленинкент около Махачкалы при проверке автомашины „Газель“ под управлением 27-летнего мужчины обнаружено и изъято более 3000 бутылок различной алкогольной продукции без специальных федеральных марок акцизного сбора", - говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что контрафакт принадлежит 65-летней жительнице Махачкалы. "По факту перевозки и сбыта продукции без маркировки собран материал для принятия процессуального решения", - добавили в пресс-службе.