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РФ продолжит работу по контролю над смертоносными автономными системами вооружений

РФ продолжит работу по контролю над смертоносными автономными системами вооружений

Москва положительно оценивает итоги работы группы правительственных экспертов (ГПЭ) государств - участников Конвенции о негуманном оружии (КНО) по смертоносным автономным системам вооружений (САС) в 2022 году и готова к продолжению своего участия в ее деятельности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Будучи сторонниками конструктивного подхода, подтверждаем готовность к продолжению обсуждения проблематики САС в рамках ГПЭ. Данный вопрос требует дальнейшего изучения в целях обеспечения надежного и эффективного международного регулирования разработки и использования таких систем вооружений", - сказала она.

"Положительно оцениваем итоги работы группы правительственных экспертов государств - участников Конвенции о негуманном оружии по смертоносным автономным системам вооружений в 2022 году", - указала дипломат.

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