В КЧР запустят первую автоматическую линию переработки пластика

23 авг. 18:24

В Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии запустят первую в стране автоматическую линию переработки ПЭТ-бутылок, информирует пресс-служба главы региона.

Уточняется, что из получаемого пластика будут делать ткани. "ООО "Селена" является крупнейшим в регионе производителем текстиля для дома, полиэфирного волокна и синтепона с мощной производственной базой из высокотехнологичного оборудования, 7 линиями производства. Сегодня "Селена" производит свыше 500 наименований продукции, среди которых подушки, одеяла, постельное белье, матрасы, пледы, покрывала, текстиль для кухни и гостиниц", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рынок сбыта обеспечивается благодаря сотрудничеству с крупнейшими торговыми сетями страны, такими как "Лента", "Ашан" и другими крупными ритейлерами и маркетплейсами для онлайн-продаж".